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В аннексированном Крыму задержали и избили ялтинского журналиста Гайворонского

20:15, 22 октября 2019
Общество
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Гайворонского задержали и отправили за решетку / фото: ru.krymr.com

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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Гайворонского сегодня днем задержали российские силовики. Во время задержания его несколько раз ударили головой о полицейскую машину. О том произошедшем Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Оккупанты обвинили его в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с употреблением наркотических средств).

Ялтинского блогера уже задерживали в Крыму весной этого года. Тогда его обвинили в употреблении наркотических средств. Сам Гайворонский назвал подобные обвинения "бредом".

Как сообщал УНИАН, "Верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам заключения.

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Теги: #Крым#задержание украинцев