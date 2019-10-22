В аннексированном Крыму задержали и избили ялтинского журналиста Гайворонского

"Суд" уже успел отправить задержанного активиста за решетку.

Подконтрольный России "суд" в Ялте арестовал на 15 суток ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского.

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

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Гайворонского сегодня днем задержали российские силовики. Во время задержания его несколько раз ударили головой о полицейскую машину. О том произошедшем Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.

Оккупанты обвинили его в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях (Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с употреблением наркотических средств).

Ялтинского блогера уже задерживали в Крыму весной этого года. Тогда его обвинили в употреблении наркотических средств. Сам Гайворонский назвал подобные обвинения "бредом".

Как сообщал УНИАН, "Верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил украинского журналиста и блогера Станислава Асеева к 15 годам заключения.