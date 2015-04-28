Обвиняемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам продлили содержание под стражей до 26 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с судьей Сергеем Дячуком, не удовлетворив, таким образом, ходатайство защиты Зинченко и Аброськина о менее суровой мере пресечения.

Обосновывая принятие данного постановления, судья, в частности, отметил, что Зинченко и Аброськин, в случае применения к ним более мягкой меры пресечения, могут уклониться от следственных действий.

Также как аргумент в пользу содержания под стражей было названо то, что еще один фигурант уголовного дела об убийстве 39 активистов Майдана, непосредственный командир Зинченко и Аброськина экс-беркутовец Дмитрий Садовник убежал и находится в розыске.

Читайте такжеКиевсовет утвердил присяжных для рассмотрения дела экс-"беркутовцев" Аброськина и Зинченко

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования относительно командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве Дмитрия Садовника и двух его подчиненных - Зинченко и Аброськина, которые совместно с другими правоохранителями утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей государства, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на вул. Институтской в городе Киеве.

Осенью Печерский райсуд Киева изменил Садовнику меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, и подозреваемый скрылся, он объявлен в розыск.