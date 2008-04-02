Кучма о ПДЧ для Украины в Бухаресте: скорее – нет, чем да

Экс-президент Украины Леонид Кучма склонен думать, что на саммите НАТО в Бухаресте Украину не присоединят к ПДЧ.

"Я думаю, что скорее – нет, чем да, - сказал он в эксклюзивном интервью УНИАН. - Если учитывать позиции стран старых демократий, Германии, Франции, их отношения с Россией, то трудно поверить в благоприятный для Украины результат саммита. Россия играет для них все большую роль и понятно почему. Когда-то Президент Российской Федерации Борис Ельцин категорически выступал против вступления в Альянс Латвии, Эстонии, Литвы, тогда на это никто не обратил внимания. Но сегодня ситуация иная. США не являются одним полюсом мировой политики. Появились такие мощные игроки как Китай, Индия, Бразилия и Россия. И США это учитывает. Вчера услышал, что 30 процентов населения Украины поддерживают вступление в НАТО, неплохая цифра. Но у нас в 2002 году поддержка Альянса была больше сорока процентов..."

Экс-президент Украины считает, что сегодня ситуация в принципе другая. “Нужно посмотреть по регионам, если на Западе поддержка НАТО - 95 процентов, то на Востоке она мизерна, - заметил Леонид Кучма. - И для чего нам опять углублять линию раздела Украины?”

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