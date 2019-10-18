В сеть "слили" фото с отдыха украинского боксера Усика с женой

После победы в супертяжелом весе боксер решил отдохнуть.

Украинский боксер Александр Усик после успешного дебюта в супертяжелом весе отдыхает в США.

Соответствующий снимок размещен на странице Вelowthebeltboxing в соцсети Instagram.

Как можно увидеть на опубликованном фото, Александр вместе с женой Екатериной катаются на яхте и весело проводят время.

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Как сообщал УНИАН, Александр Усик (17-0, 13 КО) в Чикаго провел свой дебютный бой в супертяжелом весе. Украинский боксер выиграл у американца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО).

Бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой Усика. Украинец доминировал в ринге в каждом раунде, а в седьмом забросал соперника ударами. Уизерспун выстоял, но затем отказался выходить на восьмой раунд.

Для Усика эта победа стала семнадцатой на профи-ринге в семнадцати боях. В тринадцатый раз в карьере украинец выиграл досрочно.