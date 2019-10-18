Яблони памяти: в Киеве высадили аллею в память о женщинах, погибших за свободу (видео)
19:16, 18 октября 2019Общество
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Вспомнить погибших пришли ветераны боевых действий на Востоке
В столице появилась аллея яблонь в память о женщинах, которые погибли за свободу Украины
В одном из спальных районов Киева высадили яблони в память о женщинах, которые погибли за свободу Украины.
Читайте такжеМиллиарды на Донбасс: сколько стоит реинтеграция и где взять деньгиОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что вспомнить погибших пришли ветераны боевых действий на Востоке. Поэтому, церемония памяти стала еще и теплой встречей единомышленников.
Сажали деревья и коммунальщики, и те, кто когда-то сам был на войне. Почти никто из них не знал погибших лично.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве попрощались с 36-летней Ярославой Никоненко, которая погибла на Донбассе.
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