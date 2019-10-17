В Киеве простились с 36-летней Ярославой Никоненко, которая погибла на Донбассе (видео)

Женщина-боец погибла от пули вражеского снайпера.

В Киеве простились с 36-летней Ярославой Никоненко, которая погибла на Донбассе. Провести ее в последний путь пришли сослуживцы и знакомые.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУшла на фронт вслед за погибшим отцом: боевики на Донбассе убили военную ВСУ (фото, видео)«Ярослава была настоящим профессионалом своего дела, патриотом Украины. Мы, к сожалению, потеряли не только военнослужащую, мы потеряли замечательную женщину, мы потеряли мать», – отметил заместитель командира 101 бригады Александр Титоренко.

36-летняя женщина-боец погибла на Донбассе от пули вражеского снайпера. Родные узнали, что она на фронте, когда им сообщили о ее гибели.

В Ярославы осталась 13-летняя дочь. После панихиды в столице Ярославу повезли в Миргород, где ее похоронят на местном кладбище рядом с отцом, который также погиб на Донбассе в 2015 году.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам военных, спасти Ярославу не было ни одного шанса.