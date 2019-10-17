В Польше растет количество украинцев на руководящих должностях

В то же время больше всего разрешений выдается украинцам для работы в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Украинцы в Польше в основном занимают должности низшего уровня в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, однако в то же время растет и количество украинцев на руководящих должностях.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Plus Biznesu.

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Наибольший рост количества выданных разрешений на работу в Польше для украинцев зафиксирован в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

В то же время в первой половине этого года 404 украинца были трудоустроены как представители органов государственной власти, высшие должностные лица и руководители. Это, по словам главы агентства по трудоустройству Personnel Serviceна Кшиштофа Инглота, на 53% больше, чем годом ранее.

"Рост занятости среди специалистов или руководителей свидетельствует о том, что в Украине мы можем найти много ценных работников. Нам нужны их знания и умения, за которые мы должны им отплатить привлекательной миграционной политикой, включая обеспечение, например, полного социального пакета, облегчение доступа к жилью или образованию для их детей", - считает Інглот.

Как сообщал УНИАН, увеличилось количество украинцев, которые хотят переехать в Польшу. Авторы исследования "Украинцы на польском рынке труда: опыт, вызовы и перспективы. Отчет EWL" объясняют выбор украинцев лучшими условиями проживания в Польше, комфортной социальной интеграцией и незначительным языковым барьером.