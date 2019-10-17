Давление на бизнес: Баканов передал ГБР результаты внутренней проверки СБУ

По словам главы Службы безопасности, он инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в ведомстве.

В Службе безопасности Украины (СБУ) провели системную внутреннюю проверку относительно возможного давления сотрудниками спецслужбы на бизнес. Глава СБУ Иван Баканов передал собранные материалы в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Читайте такжеЗеленский сменил начальника управления по работе с личным составом СБУ«Я инициировал аудит, чтобы выявить механизмы коррупции в Службе. Уже действующий закон дает нам возможность не ждать начала реформы, а эффективно очищать собственные ряды. Все должны понять неотвратимость наказания, осознать равенство перед законом», – заявил Баканов.

Отмечается, что во время проверки установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение осмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований.

До этого сообщалось, что в ГБР также направили результаты служебной проверки относительно незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств в деле).

Также в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направлены материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые не задекларировали недвижимость и «подрабатывали» по совместительству.

«В Службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР. И это не полный перечень правонарушений, выявленных во время проверки», – говорится в сообщении.

В целом в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых в отношении 55 сотрудников приняли управленческие меры. Несколько сотрудников СБУ, в том числе высокопоставленных чиновников, находятся под следствием.

Как ранее сообщал УНИАН, Баканов подал президенту проект новой редакции закона о Службе безопасности.