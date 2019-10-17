В Министерстве образования собираются стимулировать развитие частных садиков в Украине

Сегодня в Украине активно развивается сеть детских частных учебных заведений.

Министерство образования и науки Украины планирует стимулировать развитие частных дошкольных учебных заведений в Украине.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

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«К сожалению, ценность дошкольного образования в нашем обществе несколько недооценена. Однако дошкольное образование является хорошим инструментом подготовки к будущему обучению в школе – это доказывают многочисленные исследования. В Украине существует несколько проблем доступа к дошкольному образованию. В городах - это большие очереди, а в сельской местности – кое-где вообще отсутствуют детсады, из-за чего охват дошкольным образованием составляет лишь около 55 %», - отметила Новосад.

Новосад отметила, что дошкольное образование – это прямая ответственность местных властей.

«Однако мы можем заложить в законодательстве инструменты, которые будут стимулировать частную инициативу. Например, мы бы хотели ввести ваучеры на получение дошкольного образования, которые родители могли бы получить, платя свои налоги, и использовать их в частных дошкольных заведениях, которые сейчас активно развиваются», - говорит министр.

Ранее УНИАН сообщал, что в детских садах Киева обнаружили более 3 тысяч свободных мест. Это при том, что очередь в столичные дошкольные учреждения насчитывает 14 тысяч детей. Эти свободные места в детсадах не афишируют и не предлагают родителям.

Вскоре читайте полное интервью с министром образования и науки Украины Анной Новосад на сайте УНИАН.