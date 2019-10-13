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У экс-депутата Марии Матиос погиб единственный сын

11:49, 13 октября 2019
Общество
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Мария Матиос потеряла сына / Facebook, Maria Matios

Об этом Матиос сообщила в собственном Facebook. По ее словам, трагедия произошла 10 октября.

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«24.11.1983 - 10.10.2019. Прости меня, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...», – написала она.

Причину смерти Матиос не сообщила.

По информации из открытых источников, 35-летнего сына писательницы звали Назарий.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия стал отцом двойняшек.

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Теги: #депутат#Матиос