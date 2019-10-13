У экс-депутата Марии Матиос погиб единственный сын

Как сообщила Матиос, трагедия произошла 10 октября.

У украинской писательницы, народного депутата Украины VII и VIII созывов Марии Матиос погиб сын.

Об этом Матиос сообщила в собственном Facebook. По ее словам, трагедия произошла 10 октября.

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«24.11.1983 - 10.10.2019. Прости меня, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...», – написала она.

Причину смерти Матиос не сообщила.

По информации из открытых источников, 35-летнего сына писательницы звали Назарий.

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