У экс-депутата Марии Матиос погиб единственный сын
11:49, 13 октября 2019Общество
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Как сообщила Матиос, трагедия произошла 10 октября.
Мария Матиос потеряла сына / Facebook, Maria Matios
У украинской писательницы, народного депутата Украины VII и VIII созывов Марии Матиос погиб сын.
Об этом Матиос сообщила в собственном Facebook. По ее словам, трагедия произошла 10 октября.
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«24.11.1983 - 10.10.2019. Прости меня, единственный Сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, Сынок, сушить слезы за Тобой...», – написала она.
Причину смерти Матиос не сообщила.
По информации из открытых источников, 35-летнего сына писательницы звали Назарий.
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