Вдову итальянского адвоката, ”заказавшую” своего мужа, поймали в Черкассах

Заказчик и исполнитель убийства известного итальянского адвоката Антонио Кулачоппо задержаны в Черкассах. Оба задержанных заочно осуждены в Италии к 30 годам лишения свободы. Задержанные - мужчина и женщина - скрывались от итальянского правосудия почти семь лет.

Об этом на совместной пресс-конференции в Черкассах заявили первый заместитель начальника УМВД в Черкасской области Николай МУЗЫЧКО и представитель итальянского бюро Интерпола Трофиано АЛЬФРЕДО.

Задержанные преступники - вдова адвоката и ее нынешний муж, уроженцы молдавского города Сорока. По данным итальянской полиции, 2 февраля 1999 года, по заказу жены убитого, двое ее сограждан нанесли пострадавшему 17 ножевых ранений в его офисе в городе Асколи-Пичено. После убийства женщина сняла со счета убитого мужа 200 тысяч евро, однако была задержана полицией провинции по подозрению в причастности к преступлению. Вместе с ней были задержаны и двое непосредственных участников убийства.

Как заявил на пресс-конференции Т.АЛЬФРЕДО, на то время в полиции не было неопровержимых доказательств вины подозреваемых, поэтому их отпустили под залог. Но сразу после освобождения все трое сбежали. Несколько позже суд Италии осудил их к пожизненному заключению, но впоследствии приговор был заменен 30-ю годами заключения.

Оперативная информация о том, что преступники находятся на территории Украины появилась месяц назад. Как выяснилось, в Черкассах проживает родная сестра одного из задержанных. Через нее работникам правоохранительных органов удалось задержать сначала вдову итальянского адвоката, а затем и ее сообщника, за которого она вышла замуж уже после убийства. По словам Н.МУЗЫЧКО оба находились в Украине нелегально, «жили в бедности и перебивались случайными заработками».

Третий участник преступления до сих пор находится в международном розыске.

Днями задержанные преступники будут депортированы в Италию, где они будут отбывать наказание.