Лишь 14% украинцев считают, что общественные организации должны заниматься протестами - опрос

По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%.

По сравнению с предыдущим годом существенно снизилось признание украинцами первоочередности «протестных» видов деятельности общественных организаций.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» и Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа.

Согласно результатам опроса, в 2019 году 14% украинцев считают, что ОО должны прежде всего заниматься организацией акций протестов. В прошлом году так считали 22% респондентов. За такой вид деятельности, как борьба с незаконными застройками, высказались 15% против 23% в 2018 году.

Большинство граждан (50%) признают, что общественные организации нужны в их городах или селах, 20% считают, что они не нужны. По сравнению с маем 2018 года процент граждан, которые видят потребность в общественных организациях, уменьшился на 10%. В целом почти во всех регионах более половины граждан выразили потребность в существовании в их городах или селах общественных организаций.

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В то же время в опросе говорится, что всего 7,5% граждан ответили, что вовлечены в активную общественную деятельность - фактически столько же, как и в 2013 году (8%). Больше всего приобщенных к активной общественной деятельности оказалось в Западном регионе (13%), в Центральном - 8%, в Восточном - 7%, а меньше всего - в Южном (2%).

Данные опроса свидетельствуют о том, что волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан, в прошлом году - 18%, в 2017 - 12%, в 2016 - 14%, в 2015 - 13%.

«Основной причиной своего неучастия в деятельности общественных организаций в 2019 году респонденты называют незаинтересованность в подобной деятельности (38,5%), что существенно больше, чем в 2018 году (22%) и 2013 году (23%). В 2019 году стало меньше тех, кто не знает, как можно приобщиться к деятельности ОО - 13%, тогда как в 2018 году на это указывали 16%, а в 2013 - 21%», - говорится в результатах исследования.

Кроме того, 51% украинцев ответили, что вообще не собираются участвовать в работе общественных организаций (в прошлом году такая позиция была у 36% опрошенных).

Отмечается, что значительная часть граждан (41%), если бы была возможность направлять часть своих налогов на поддержку общественных организаций, воспользовалась бы такой возможностью. Из них 16% - на поддержку общественного сектора в целом, а 25% - определенной общественной организации. Треть населения (32%) с этим не согласны и считают, что лучше, чтобы эти средства шли в бюджет.

Согласно результатам опроса, основными видами деятельности, которыми прежде всего должны заниматься общественные организации, население считает защиту уязвимых социальных групп - людей с инвалидностью, многодетных семей и т.д. - так считает 52% населения; контроль за деятельностью власти (38%, в 2018 году этот вид деятельности относили к приоритетным значительно больше - 55% населения) предоставление людям юридической и другой помощи в отстаивании своих прав (38%, в прошлом году - 45%); помощь военным и волонтерам в вооруженном конфликте на Донбассе (27%); объединение людей с общими интересами (26%).

Абсолютное большинство граждан (77%) считают, что государство должно способствовать развитию гражданского общества (не согласны с этим всего 9%). Причем в этом вопросе солидарны все регионы: и Запад (79%), и Восток (72%), и Центр (83%), и Юг (70%).

***Общенациональное исследование общественного мнения среди 2040 респондентов старше 18 лет в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Донецкой и Луганской областей и Крыма. Погрешность не превышает 2,3%.