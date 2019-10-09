Суд в оккупированном Крыму оставил под арестом трех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Адвокат сообщил, что со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводилось никаких процессуальных действий, направленных на доказательство их причастности к совершению преступления.

Подконтрольный России "Верховный суд" в оккупированном Крыму оставил фигурантов Белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.

Об этом в комментарии Крим.Реалии сообщил адвокат Ризы Омерова Александр Стасюк.

По его словам, арестованные останутся в СИЗО до 5 ноября.

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Адвокат сообщил, что со дня задержания, 10 июня, с его подзащитными не проводилось никаких процессуальных действий, направленных на доказательство их причастности к совершению преступления. Российское следствие не комментирует эту информацию.

Остальные пять человек, задержанные в Крыму 10 июня, остаются в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин. Так, в Алуштинском районе были задержаны, а затем и арестованы, Руслан Месутов, Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров и Ленур Халилов.

Справка УНИАН. После оккупации Крыма Россией на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с международной исламской политической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". Этот запрет Москва распространяет и на территорию оккупированного ею Крыма.

В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" не запрещена.