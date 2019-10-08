СБУ вывезла из "ЛНР" ремонтника боевиков, у которого есть важные доказательства российской агрессии (фото)

По решению суда мужчина освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики Службы безопасности вывезли жителя Сорокиного с оккупированного Донбасса, который предоставил следствию важную информацию относительно причастности России к конфликту на Востоке Украины.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что мужчина добровольно отказался от участия в деятельности боевиков. Из-за материальных трудностей он поступил в ремонтную роту так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где чинил поврежденную технику.

«Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего сотрудника пограничных войск СССР и ПУ ФСБ РФ Сергея Кошелева.

Кошелев больше известный как экс-заместитель начальника пункта управления 2 ОМСБР 2 "армейского корпуса" оккупационных войск РФ с позывным "Удав". На протяжении службы в/ч 2066 состоялось знакомство Кошелева с Наилем Нуруллиным, который присматривал за войсками "ЛНР" и прятался от кредиторов в оккупированном Луганске.