СБУ разоблачила ФСБшника, который сбивал самолеты ВСУ и захватывал в плен украинских бойцов

Российский террорист занимался мародерством на Донбассе и захватом имущества ВСУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего сотрудника пограничных войск СССР и ПУ ФСБ РФ Сергея Кошелева.

Об этом сообщает ТСН.

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Кошелев больше известный как экс-заместитель начальника пункта управления 2 ОМСБР 2 "армейского корпуса" оккупационных войск РФ с позывным "Удав". На протяжении службы в в/ч 2066 состоялось знакомство Кошелева с Наилем Нуруллиным, который присматривал за войсками "ЛНР" и прятался от кредиторов в оккупированном Луганске.

Кошелев и Нуруллин дальнейшем стали "боевыми товарищами" по террористической деятельности в оккупированной Луганской области Украины в рядах "2-го армейского корпуса". Они отвечали за захват в плен украинских военнослужащих, их дальнейший учет и перемещение к местам содержания.

В составе Частной охранной организации "Казачий батальон "Степь") 2014 года Кошелев начал свой "боевой путь" на временно оккупированной Россией территории Украины и взял позывной "Удав". В этом сообществе Кошелев занимал должность заместителя начальника штаба.

Известно, что в составе подразделения "Рим" "Удав" принимал участие в захвате Дебальцево, после чего вместе с другими боевиками занимался мародерством и захватом имущества ВС Украины на территории города. 2016 года "Удав" завершил свою "карьеру" на оккупированной территории Восточной Украины на должности заместителя начальника пункта управления 2 ОМСБР 2 "армейского корпуса" оккупационных войск РФ.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам украинского офицера Анатолия Штефана, который занимается мониторингом информации в сепаратистских пабликах, в сентябре были ликвидированы 24 оккупанты, около 56 террористов получили ранения различных степеней тяжести.