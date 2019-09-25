СБУ задержала еще одного боевика "ДНР", который несколько лет воевал в зоне ООС

В течение 2014-2015 годов он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности, в боевых действиях недалеко от Дебальцево.

Контрразведчики Служба безопасности Украины провели в Луганской области специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

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Отмечается, что боевик был объявлен в розыск по подозрению в участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Задержанный житель Луганской области в составе террористических группировок так называемой "ЛНР" в течение 2014-2015 годов принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в частности, в ожесточенных боевых действиях недалеко от Дебальцево. В дальнейшем он осуществлял боевые дежурства на блокпостах НЗФ "ЛНР" недалеко от оккупированного Сорокино. По состоянию на сентябрь 2019 года он проходил военную службу в так называемом "Таможенном комитете ЛНР", - сообщили в СБУ.

На сегодня осуществляются неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Мариуполе расстреляли боевика террористической организации "ДНР" Романа Джумаева. По данным медиков, на теле обнаружены многочисленные огнестрельные раны. Мужчина скончался до приезда "скорой".