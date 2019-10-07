Преступники, супергерои, фэнтези и любовь: топ-5 самых ожидаемых зарубежных сериалов октября (видео)

В октябре нас ждет полномасштабное завоевание экранов супергеройськими проектами.

Октябрь приносит с собой все более холодную погоду и теперь больше времени приходится проводить дома. Однако - это хорошая возможность потратить несколько часов на сериалы, чтобы скрасить долгие осенние вечера.

Поэтому запасайтесь теплым пледом, какао и ароматным чаем для просмотра интересных сериалов.

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"Бетвумен"

Супергеройский сериал, рассказывающий про двоюродную сестру Бэтмена. Настоящее имя Бэтвумен - Кейт Кейн. Она - дочь владельца частной охранной компании и бывший солдат Готэма, которую с позором выгнали из армии из-за лесбийской связи. Спустя три года после инцидента Кейт возвращается в родной Готэм, чтобы встать на его защиту и заменить пропавшего Бэтмена на страже порядка.

"Нэнси Дрю"

Впервые девушка-детектив Нэнси Дрю появилась в книге, опубликованной в 1930-х годах. С тех пор персонаж стал культовым и появился даже в компьютерных играх. Зрителей ждет новая экранизация детектива, в котором дела расследует обычная девушка-официантка. Кроме того, Нэнси Дрю может видеть призраков. Но только она не верит в потусторонний мир и пытается найти всему происходящему логическое оправдание.

"Современная любовь"

Сериал-антология основанный на реальных историях любви, которые публиковались в одноименной колонке издания The New York Times. Каждый из восьми эпизодов расскажет про одну влюбленную пару, которая встретилась в Нью-Йорке. Сериал показывает любовь во всех ее формах и проявлениях: сексуальной, романтической, семейной, платонической и любви к себе.

"Хранители"

Одна из самых интригующих новинок сезона – экранизация великого комикса Алана Мура. Действие сериала разворачивается в альтернативном 2019 году, где не существует интернета и мобильных телефонов, а супергерои не являются спасателями людей, а преступниками и террористами.

"Екатерина Великая"

Пожалуй, это один из самых ожидаемых сериалов не только месяца, но и года. НВО сняли исторический сериал о последних годах жизни и правления русской королевы. Также в сериале ярко и сочно показаны баллы и расправы.