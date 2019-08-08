Американские критики назвали лучшие сериалы года (видео)

Среди лучших сериалов - комедии, драмы и вестерн.

Ассоциация телевизионных критиков США и Канады назвала лучшие сериалы года. Ежегодную премию TCA Awards присуждают за выдающиеся достижения в области телевидения.

Лучшей комедией года стал сериал «Дрянь» от режиссеров Гарри Бредбира и Тима Киркби. В центре сериала - одинокая жительница Лондона, которая в поиске себя постоянно попадает в неприятности. А нашумевший сериал от НВО «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом.

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Самым удачным новым шоу признали «Жизнь матрешки». Это история о девушке, которая снова и снова переживала вечер своей смерти. Награду за самый лучший драматический сериал получил «Лучше звоните Солу». Телевизионное шоу является приквелом сериала «Во все тяжкие» об учителе, который изготавливал амфетамин.

Премию «За достижения в новостной программе» одержал фильм о Майкле Джексоне «Оставляя Неверленд». Это скандальный документальный фильм о легенде музыки, где певец разоблачается, как педофил. Специальную премию от кинокритиков «За наследство» получил сериал «Дедвуд» (HBO). В сериале в стиле вестерн рассказывается история одного городка во время «золотой лихорадки». Его автора Дэвида Милча наградили премией за достижения в карьере.