В тюрьмах Украины держат около 300 россиян

Они находятся в разных учреждениях.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний находятся около 300 граждан Российской Федерации.

Об этом служба сообщила на запрос издания "Радио Свобода".

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Как известно, по состоянию на 1 сентября 2019 года 130 россиян содержались в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

В целом в украинских СИЗО находилось 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

По информации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тысяч человек.

Напомним, 10 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в России держат 113 украинцев, из них 89 крымских татар.