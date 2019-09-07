В России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинцев - омбудсмен

Она добавила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев.

На территории России и аннексированного Крыма остаются более 110 пленных украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пише Громадське.

Она добавила, что украинская власть работает над освобождением всех украинцев.

Денисова также рассказала, что все освобожденные сегодня украинцы сейчас находятся в медицинских учреждениях на обследованиях.

Читайте такжеЕСПЧ обязал власти России немедленно поместить крымского политзаключенного Бекирова в больницу

Напомним, 7 сентября состоялся большой обмен пленными, которого ждали уже несколько недель. Из российского плена вернулись 35 украинцев. Среди них — 24 моряка, которых РФ захватила в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие, чьи имена несколько лет подряд звучали почти на всех международных встречах как фамилии политзаключенных.

Владимир Зеленский заявил, что и он и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России.