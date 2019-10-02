Против амнистии боевиков на Донбассе выступает почти половина украинцев - опрос

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, без российского контингента, поддерживают 55%.

Почти половина (48%) украинцев не поддерживают амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР»

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы «Рейтинг».

Отмечается, что введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%.

Кроме того, проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%. Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

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В то же время ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. В частности, как отмечается в материалах, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне так называемых «ДНР» и «ЛНР», не поддерживают 48% респондентов, поддерживают - 27%. Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды «народной милиции» не поддерживают 43%, поддерживают - 27%. Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент, не поддерживают 61% опрошенных, поддерживают - только 17%.

Такие инициативы, как проведение выборов на неподконтрольных территориях Донбасса при любых условиях, амнистия участников незаконных вооруженных формирований, предоставление права на создание отрядов народной милиции, имеют относительно большую поддержку в восточных регионах страны и среди сторонников партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Зато введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают относительно больше жители запада и центра.

Опрос проводился 21-25 сентября во форме личного интервью (face-to-face). Исследование охватило 2000 респондентов из числа населения Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что сейчас вопрос амнистии лиц, имеющих отношение к поддержке контролируемых Россией боевиков или к войне на Донбассе, не обсуждается.