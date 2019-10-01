Ветеран АТО, которого в Киеве избили из-за ориентации, не жалеет о каминг-ауте (видео)

Василий Давыденко стал вторым в Украине ветераном АТО, который осмелился рассказать о сексуальной ориентации.

Ветеран войны на Донбассе 41-летний Василий Давыденко не жалеет о каминг-ауте полтора месяца назад.

Об этом он рассказал журналистам 1+1, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Николаеве иностранец порезал ножом свою девушку, а затем пытался бежать из города в парике и накладной бороде

На выходных на мужчину напало пятеро радикалов, которые ждали на военного возле подъезда.

Василий Давыденко стал вторым в Украине ветераном АТО, который осмелился рассказать о сексуальной ориентации.

«Интересные интервью даешь. Назвали мужским местом. Соответственно, стоять за себя уже не мог», – вспоминает событие Василий, заметив, что приходит домой всегда в разное время, поэтому нападающим не жалко было усилий его выжидать.

«Наверное, в первую очередь это не для себя. Для тех ребят, которые где-то служат, или просто работают, чтобы они понимали, что не надо бояться самого себя», – поясняет Давыденко.

Василий познакомился с парнем Арсеном перед началом войны на Донбассе, и сразу же в него влюбился. Во время агрессии России любимого отправили на фронт – Василий тоже пошел служить.

В январе 2015 года Арсена убили. Сейчас Василий Давыденко живет сам – его родные поддерживают Россию.

Как сообщал УНИАН, главы 23-х дипломатических миссий призвали украинские власти защитить права представителей ЛГБТИК-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, людей-ксир) и обеспечить проведение спокойных и безопасных маршей равенства в разных городах Украины этого года.