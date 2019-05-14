Украину призвали защитить права ЛГБТИК-сообщества и обеспечить проведение спокойных маршей равенства

Представители иностранных дипломатических миссий обнародовали совместное заявление по случаю Международного дня против гомофобии и трансфобии, который отмечается 17 мая.

Главы 23-х дипломатических миссий призвали украинскую власть защитить права представителей ЛГБТИК-сообщества (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, людей-квир) и обеспечить проведение спокойных и безопасных маршей равенства в разных городах Украины в этом году.

Об этом говорится в совместном заявлении глав и дипломатов 23 диппредставительств в Украине по случаю Международного дня против гомофобии и трансфобии, обнародованном на Facebook-странице Посольства Канады в Украине.

"По случаю Международного дня против гомофобии и трансфобии, который отмечается 17 мая, мы еще раз подтверждаем приверженность обеспечению равенства для всех, включая право на свободу от дискриминации и на мирные собрания", - отметили дипломаты.

Также сказано, что 7 февраля парламент Украины запечатлел в Конституции евроатлантическое направление развития государства, чем подтвердил выполнение страной ранее взятых на себя международных обязательств соблюдать демократические ценности и защищать права всех граждан.

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"С воплощением институциональных реформ и принятием соответствующего законодательства в течение последних пяти лет был достигнут значительный прогресс в этой сфере. Однако, лесбиянки, геи, бисексуалы, люди-трансгендеры, люди-квир (ЛГБТИК) остаются уязвимыми перед сексуальной дискриминацией, включая преступления на почве ненависти и нарушения их гражданских прав. Чтобы решить эти вопросы, мы призываем Украину полностью имплементировать Национальную стратегию в области прав человека и соответствующий план действий, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и принять другие необходимые меры для обеспечения осуществления всесторонних антидискриминационных мер", - подчеркнули послы.

При этом в обращении сказано, что по случаю Международного дня против гомофобии и трансфобии организации ЛГБТИК проведут мероприятия в Запорожье, Херсоне и Киеве и других городах. Также летом и осенью недели "Прайд" и марши равенства пройдут в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Кривом Роге и других городах. Тема нынешнего КиевПрайд - крупнейшего в Украине - «Свобода. Единство. Борьба».

"В последние годы украинские правоохранительные органы значительно повысили свой потенциал по защите права ЛГБТИК-украинцев вместе с их друзьями и семьями мирно и толерантно отстаивать свои права. Мы призываем Украину закрепить этот успех и предоставить всю необходимую поддержку и в этом году", - заявили дипломаты.

Они сообщили, что с целью продемонстрировать преданность отстаиванию и защите прав человека и равенства, дипломатическое сообщество и международные организации примут участие в указанных маршах и других мероприятиях.

"Мы также призываем членов правительства, парламентариев, гражданское общество, бизнесменов и всех украинцев выразить свою поддержку. Мы с нетерпением ожидаем спокойных и безопасных мероприятий «Прайд» по всей Украине и дальнейшего прогресса на пути к равенству всех украинцев", - говорится в сообщении.

Заявление подписали посол Австралии Мелисса О'Рурк, посол Австрии Гермине Поппеллер, посол Бельгии Алекс Ленертс, посол Канады Роман Ващук, посол Чешской Республики Радек Матула, посол Республики Кипр Луис Телемаха, посол Дании Рубен Мэдсен, посол Эстонии Герт Антсу, глава Представительства ЕС в Украина Хьюг Мингарелли, посол Финляндии Юга Виртанен, посол Франции Изабель Дюмон, посол Германии Эрнст Райхель, посол Италии Давиде Ля Чечилия, посол Латвии Юрис Пойканс, посол Литвы Мариус Януконис, посол Нидерландов Эдуард Хукс, посол Норвегии Оле Т. Хорпестад, посол Португалии Мария Криштина Серпа ди Алмейда, временный поверенный в делах Украины от Посольства Республики Словения Матея Крачун, посол Швеции Мартин Хагстрьом, посол Швейцарии Гийом Шойрер, посол Великобритании Джудит Гоф, и.о. заместителя главы Посольства США Джозеф Пеннингтон, а также представители Посольства Аргентины.