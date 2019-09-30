Проект "Здійсни мрію" совершил историческую космическую миссию (фото, видео)

Как это было: дополненная реальность, мечта попасть на космодром и надежды ученого, который открыл планетную систему TRAPPIST-1

В субботу в Украине состоялось историческое не только для нашей страны, но и для всей планеты Земля событие. 100 тысяч детских рисунков мечтаний, которые собирал благотворительный проект Здійсни мрію 1+1 media были впервые в истории человечества отправлены в космос.

Они летят со скоростью 300 000 км/с к планетной системе TRAPPIST-1, где, как считают ученые, могут находиться внеземные цивилизации. Чтобы достигнуть точки назначения, Луч мечтаний будет лететь 41 светловой год. В истории планеты это 9-е послание к внеземным цивилизациям.

Читайте также"Штурмовать" Зону 51 в США приехали 75 человек, есть задержанные (фото)

Луч с детскими мечтаниями был отправлен из Центра космических исследований и связи, который находится вблизи Львова. Координировали миссию из Национального центра управления и испытаний космических средств в Киеве. А одновременно на главной столичной улице прошла световая визуализация запуска сигнала в космос. Луч мечтаний открывал программу международного фестиваля Kyiv Lights Festival. Ее создали художники, которые анимировали детские рисунки мечтаний. Кстати, представление стало одним из наиболее технологических за последнее время: использовалась дополненная реальность, 3D-маппинг, прямые ТВ-включения на ТСН и стрим онлайн.

Чтобы послание улетело, нужно было нажать две кнопки Пуск – одна в Золочеве, Львовской области, другая в командном пункте в Киеве.

В Золочеве запуск Луча координировал руководитель Центра космической связи Виктор Ожинский. Помогали ему куратор проекта Здійсни мрію, телеведущая Лидия Таран и дети со всех уголков страны, которые тоже рисовали свои мечты для отправки во Вселенную. Команда космического центра со всей ответственностью подготовилась к старту Космической миссии, разработали специальную программу для кодировки рисунков, усовершенствовали технику и даже надели нашивки «Космічна місія Промінь мрій». На кнопку Пуск тут нажимал 8-летний Максим Сирчин – он длительное время боролся с тяжелой болезнью и в этот период нарисовал свою мечту - создать ракету, которая полетит в космос.

Киевский командный пункт Национального центра управления и испытаний космических средств все время был на связи с Золочевым. Оттуда команды запуска луча давал руководитель центра Владимир Присяжный и член наблюдательного совета благотворительного фонда Ти не один – Александр Ткаченко. Там через огромный экран за происходящим запуском наблюдали ученики больничной Школы Супергероев из ОХМАТДЕТ.

Когда команды космических центров были готовы к выполнению космической миссии, а все системы проверены – начался обратный отсчет. 5-4-3-2-1… и сигнал с детскими мечтаниями направился в путешествие, длинной 41 светловой год.

Всего за 1 секунду сигнал достиг Луны. А за сутки покинул Солнечную систему и преодолел 26 миллиардов километров в сторону созвездия Водолея, чтобы потенциальные обитатели живых планет смогли принять их и создать свой ответ!

Первым ответ от Вселенной получил Максим Сырчин и его мечта начала сбываться. В прямом эфире Александр Ткаченко подарил мальчику исполнение мечты. Максим полетит на запуск настоящей ракеты на Космодром острова Шрихарикота в Индии.

Проведение Космической миссии Луч мечтаний поддержал Микаэль Жийон, глава группы астрономов, которые открыли звездную систему TRAPPIST-1: «Дети - это наши преемники. Совсем скоро они будут развивать нашу цивилизацию. Отправка сообщений на TRAPPIST-1 в надежде на ответ через 80 лет - это акт надежды. Надежды на то, что в небесах существуют другие живые существа, с которыми мы могли бы общаться и наконец избавиться от “космического одиночества”.

Параллельно с сигналом радиотелескопа в космос улетел световой Луч мечтаний. Он отправился с сердца столицы, Крещатика, на Kyiv Lights Festival. Происходящее там – визуализация запуска сигнала в космос. На фасаде здания КГГА появился мультик, полностью созданный из 100 тысяч детских рисунков мечтаний, собранных в рамках марафона #моядитячамрія по всей Украине. А за ним в небо взлетел световой луч. Именно Промінь мрій открывает знаменитый фестиваль в этом году. На фасаде КГГА ожили фантастические животные, растения, разноцветные машины, а нарисованные детьми ракеты взлетают в небо. А наведя телефон на здание, с помощью дополненной реальности зрители увидели, как над ними летают ракеты, единороги, рыбы, драконы. Авторы-волшебники, создавшие эту невероятную красоту – художники SKILZ и Live Аnimation..

Организаторы Kyiv Lights Festival дали возможность запустить детские мечты и подарили им так много света – ведь они сами убеждены – будущее начинается с мечты.

Запуск Луча мечтаний стал возможным благодаря меценатам Альфа-Банк Украина, Освитории и Фонд Родини Загорій.

Напомним, что уникальный проект по запуску детских мечтаний в космос поддержал МИД.

А 19 сентября представители Государственного космического агентства Украины отправили официальное письмо в NASA, в котором сообщили о деталях космической миссии и попросили поддержать идею предоставить одной из планет системы TRAPPIST-1 название - «Планета мечтаний». Согласно всеукраинскому исследованию мечтать умеет всего 5% детей, остальные 95% детей путают мечты с материальными желаниями. Ведь мечты учат и развивают. Но организаторы верят, что, показав детям, как их рисунки становятся частью огромной вселенной, мы учим детей мечтать без границ и до самых звезд! А такие позитивные эмоции дадут маленьким пациентам больниц силы и энергию на дальнейшую борьбу с болезнями. Каждый может стать волшебником и подарить мечту ребенку - на сайте wish.1plus1.ua или отправить смс на номер 4400 с любой суммой пожертвования. Номер смс действителен только для абонентов Киевстар, которые используют пакет по предоплате.