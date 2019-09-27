Сотня тысяч детских грез "оживут" на Крещатике и отправятся в космос

Космическое событие мирового масштаба - Луч мечтаний - состоится в субботу, 28 сентября, в 20:00 на главной улице столицы, по адресу Крещатик, 36.

Уже 28 сентября, во время международного фестиваля света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival в небо взлетит световой Луч грез, созданный из сотни тысяч детских рисунков. Именно в этот вечер, на ул. Крещатик 36, детские мечты оживут, чтобы в будущем стать реальностью. Одновременно с запуском светового Луча грез в Киеве, за сотни километров оттуда – на Львовщине - отправят рисунки детей закодированные в радиосигнал с крупнейшего действующего радиотелескопа страны.

Художественная визуализация Луча мечтаний объединит в себе 3D маппинг от анимационной студии SKILZ и технологии дополненной реальности, созданные студией AR Live Animation специально для благотворительного проекта 1+1 медиа Осуществи мечту. Все элементы этого художественного произведения состоят из рисунков, собранных по всей Украине в туре #моядитячамрія.

Мультфильм, созданный из рисунков, откроет зрителю мир детских грез. На фасаде КГГА, площадью 3600 квадратных метров, оживут фантастические животные, растения, разноцветные машины, а в небо отправятся нарисованные детьми ракеты.

Эта художественная визуализация космической миссии стала возможна благодаря мастерской видеопродакшна SKILZ. Команда, в состав которой входили режиссеры, иллюстраторы, мультипликаторы и сценаристы, анимировали тысячи детских рисунков, которые на протяжении года собирала команда проекта «Осуществи мечту» по всей Украине! Все отобранные рисунки художники оцифровывали - делали фото или сканировали, потом в фоторедакторе вырезали отдельные объекты: домики, транспорт, животные и тому подобное.

Далее в специальных программах создавали из этих объектов целые миры: «Все мы были детьми и по себе знаем, насколько важно фантазировать. Мы и сегодня не перестаем мечтать и радуемся, что наша профессия только способствует появлению новых космических реальностей. Мы увидели в проекте возможность поработать с нестандартными технологиями и попробовать превратить детское творчество в масштабное шоу. Социальные истории для нас очень важны.» — комментирует исполнительный продюсер студии SKILZ, Юлия Семенова.

Андрей Тимошенко, учредитель Live Animation добавляет: «Мы показываем волшебный детский мир в котором все вещи оживают, радуют, помогают детям познавать мир и развивать свои творческие способности. Поскольку цели проекта «Осуществи мечту» абсолютно соответствуют миссии нашей компании, мы сразу решили стать частью этого действа».

Международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival уже третий год подряд становится площадкой для медиа-художников со всего мира, которые меняют пространство центральной улицы Киева с помощью световых инсталляций. Не удивительно, что именно во время фестиваля «Луч Грез» отправит детские желания в небо.

Игорь Тарнопольский, управляющий партнер Kyiv Lights Festival рассказал немного больше о процессе подготовки запуска луча: «Для нас очень важно, что мы вместе с проектом «Осуществи мечту» делаем отдельную эффектную арт-инсталляцию. «Луч грез», что взлетит в космос, чтобы передать все мечты детей из всех уголков Украины. Мы используем новейшую технику — очень мощный прибор который засветит в определенный момент прямо в космос. Правильно мечтать — большое дело для любого человека.

Этот благотворительный проект не мог бы воплотиться в жизнь без поддержки меценатов. Иван Свитек, генеральный менеджер совета банковской группы Альфа-Банк Украина, поделился своим мнением, почему важно мечтать: "Мы решили поддержать проект Осуществи мечту, потому что верим: сильное общество, сильное государство начинается с мечты. Если украинские дети увидят, что их заветные мечты осуществляются - больше и масштабнее начнут мечтать их родители".

Световой Луч мечты в небо взлетит во время Kyiv Lights Festival уже 28 сентября в 20:00. Вход на фестиваль будет свободным, а каждый присутствующий сможет приобщиться к историческому событию, увидеть мечты и использовать дополненную реальность, чтобы наблюдать, как оживают рисунки мечтаний, прикоснуться к мечте через свой смартфон, сделать фото и видео. Для этого необходимо установить специальное бесплатное приложение Promin Mriy (Луч мечтаний).

Как мечты полетят к звездам радиосигналом и светом одновременно с двух точек можно будет наблюдать в прямом эфире ТСН в 19:30 и в онлайн трансляции в соцсетях.

Сюжет ТСН

Проект «Осуществи мечту» стартовал 29 апреля 2016 года во Всемирный день желаний. За время существования проекта осуществлено сотни грандиозных мечтаний детей, которые борются с тяжелой болезнью. Ведь, чтобы иметь силы и энергию на борьбу, дети должны видеть не только больницы и слезы близких, но и мир, наполненный добром и радостью! Такие эмоции целебные, они положительно влияют и на жизненные показатели детей, и на процесс лечения.

Проект реализуют 1+1 медиа и ТСН совместно с благотворительным фондом «Ты не один» при поддержке Министерства иностранных дел Украины. Кураторы проекта: телеведущие Лидия Таран и Александра Лобода. Волонтер — Неля Шовкопляс. В команде проекта: журналисты ТСН, сотрудники 1+1 медиа, фонд «Ты не один», психологи, педагоги, художники, волонтеры, звезды, спонсоры и др.