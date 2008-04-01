Министр о ”хрущевках”, Верховной Раде и генеральных планах
Василий Куйбида встретился с журналистами
|Василий Куйбида - министр регионального развития и строительства Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.
По его словам, законопроект прошел визирование всех министерств, а на рассмотрение Кабинета Министров его планируется вынести на следующей неделе.
«Принятие изменений сделает возможным начало массовой реконструкции жилья», - сказал он.
В.КУЙБИДА отметил, что изменения в закон о реконструкции устаревшего жилья направлены на создание условий для объединения интересов территориальных общин и инвесторов-застройщиков путем объединения их средств при осуществлении реконструкции.
Предварительно, в перечень пилотных городов, где будет проведена реконструкция «хрущевок», вошли Киев, Луцк, Черновцы, Винница, Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, Полтава, Донецк, Днепропетровск.
«Сегодня ведется работа по корректировке генеральных планов городов, выделяются в них зоны реконструкции, обеспечивается разработка градостроительного обоснования проектно-сметной документации. Ход подготовки нормативно-правовой базы по этому вопросу дает возможность начать реконструкцию устаревшего жилья уже в этом году», - подытожил министр.
Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства планирует реконструировать 5 млн. кв. м устаревшего жилого фонда.
Для реконструкции министерство отобрало 12 городов, 75 микрорайонов общей площадью более 5 млн. кв. м.