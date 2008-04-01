Министр о ”хрущевках”, Верховной Раде и генеральных планах

Министерство регионального развития и строительства планирует через неделю внести на рассмотрение Верховной Рады изменения в закон «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

По его словам, законопроект прошел визирование всех министерств, а на рассмотрение Кабинета Министров его планируется вынести на следующей неделе.

«Принятие изменений сделает возможным начало массовой реконструкции жилья», - сказал он.

В.КУЙБИДА отметил, что изменения в закон о реконструкции устаревшего жилья направлены на создание условий для объединения интересов территориальных общин и инвесторов-застройщиков путем объединения их средств при осуществлении реконструкции.

Предварительно, в перечень пилотных городов, где будет проведена реконструкция «хрущевок», вошли Киев, Луцк, Черновцы, Винница, Хмельницкий, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев, Полтава, Донецк, Днепропетровск.

«Сегодня ведется работа по корректировке генеральных планов городов, выделяются в них зоны реконструкции, обеспечивается разработка градостроительного обоснования проектно-сметной документации. Ход подготовки нормативно-правовой базы по этому вопросу дает возможность начать реконструкцию устаревшего жилья уже в этом году», - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства планирует реконструировать 5 млн. кв. м устаревшего жилого фонда.

Для реконструкции министерство отобрало 12 городов, 75 микрорайонов общей площадью более 5 млн. кв. м.