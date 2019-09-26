Наркотики для паломников: в Умани задержали торговцев амфетамином и марихуаной (видео)

Наркотики задержанные продавали на улице, где расположена могила основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

В Умани во время паломничества хасидов полиция задержала трех местных жителей, которые сбывали наркотики на улицах.

Читайте такжеРош ха-Шана: когда празднуют еврейский Новый год 2019Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, наркотики задержанные продавали на улице, где расположена могила основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана. Именно там сейчас происходит массовое паломничество тысяч хасидов со всего мира.

Злоумышленников взяли во время очередной продажи наркотиков. Их дома полицейские обыскали и нашли расфасованные пол килограмма амфетамина и свертки марихуаны. Меру пресечения наркоторговцам пока еще не избрали.

Тем временем в Умань встретить Новый год по иудейскому календарю прибыли почти 10 тысяч паломников.

Как ранее сообщал УНИАН, Новый год евреи всего мира будут праздновать с 29 сентября по 1 октября.