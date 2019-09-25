Еврейский Новый год 2019: как празднуют Рош ха-Шана, традиции и обычаи

Иудеи верят, что в праздничные дни на небесах выносится решение: кому из них – жить, а кому – умереть.

С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. В этот раз они отметят юбилейный 5780-й год.

Читайте такжеОсеннее равноденствие 2019: приметы, ритуалы, запреты и поздравленияУ иудеев принято считать, что именно в эти дни Бог определяет их судьбы на грядущий год.

В Украине в связи с этим ожидают приезд нескольких десятков тысяч хасидов-паломников, которые съедутся с разных стран в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

Здесь вы найдете все, что нужно знать о праздновании еврейского Нового года.

Чему учит еврейская традиция

С Рош ха-Шана у иудеев начинаются десять дней молитв и раскаяния, именуемые «Дни трепета» или «Десять дней раскаяния». Заканчиваются они еще одним праздником – Йом-Киппуром («День искупления», «Судный день», «день Всепрощения»).

Иудеи верят, что в эти дни на небесах выносится решение: кому – жить, а кому – умереть. А натолкнуть Творца на верное решение они пытаются молитвами, в основном наполненными самоанализом и покаянием. Верующий, по сути, отдаёт духовный отчёт за все свои слова, мысли и поступки за прошедший год, принимая решение, как исправить допущенные ошибки.

Вера же в то, что Бог может желать всем лишь добра и благополучия, и что каждый заслуживает второй шанс исправиться, превращает дни Рош ха-Шана в светлый праздник.

Празднование Рош ха-Шана: традиции и обряды

В первый вечер Рош ха-Шана иудеи приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни».

В оба же дня евреи не работают, ходят в синагогу, чтобы молиться, а также слушать священные звуки шофара (бараний рог). Это глубоко символичное действо для каждого верующего иудея.

Согласно одному из толкований обряда, считается, что звук шофара призывает верующих на Божий суд. Другое же толкование гласит, что звуки шофара достигают небес и сбивают с толку дьявола, который докладывает Богу о грехах людей.

Еще один обряд, связанный с еврейским Новым годом, – ташлих – символизирует избавление от грехов уходящего года. Иудеи приходят на берег какого-либо водоема, молятся, высыпая при этом в воду крошки, будто скармливая свои грехи.

Также в Новый год они совершают ритуальные жертвоприношения и обязательно собираются за праздничным столом.

Праздничная трапеза: что можно/нельзя подавать на стол

У иудеев во время праздничной трапезы принято обмакивать благословленный круглый хлеб халу в мёд, чтобы наступающий год был сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления.

Традиционным фруктом считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их заменяли яблоками.

Кроме того, на праздничный стол евреи подают рыбу, и непременно с головой, чтобы, как говорится: «быть в голове, а не в хвосте». Тем более название праздника Рош ха-Шана буквально значит «голова года».

Подают еще нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, ведь считается, что в дни Нового года определяется, в том числе, и материальное благосостояние человека на будущий год.

Исключают же из перечня праздничных блюд горькую и кислую пищу, чтобы в наступающем году не было горестей и бед. Не принято также есть орехи, потому что числовое значение слова «орех» на иврите равно числовому значению слова «грех». А о грехе в это время упоминать категорически запрещено.