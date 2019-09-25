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Еврейский Новый год 2019: как празднуют Рош ха-Шана, традиции и обычаи

07:05, 25 сентября 2019
Праздники
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В Украину съедутся тысячи хасидов-паломников / kiev.vgorode.ua

С 29 сентября по 1 октября евреи всего мира будут праздновать Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. В этот раз они отметят юбилейный 5780-й год.

Читайте такжеОсеннее равноденствие 2019: приметы, ритуалы, запреты и поздравленияУ иудеев принято считать, что именно в эти дни Бог определяет их судьбы на грядущий год.

В Украине в связи с этим ожидают приезд нескольких десятков тысяч хасидов-паломников, которые съедутся с разных стран в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана.

Здесь вы найдете все, что нужно знать о праздновании еврейского Нового года.

Чему учит еврейская традиция

С Рош ха-Шана у иудеев начинаются десять дней молитв и раскаяния, именуемые «Дни трепета» или «Десять дней раскаяния». Заканчиваются они еще одним праздником – Йом-Киппуром («День искупления», «Судный день», «день Всепрощения»).

Иудеи верят, что в эти дни на небесах выносится решение: кому – жить, а кому – умереть. А натолкнуть Творца на верное решение они пытаются молитвами, в основном наполненными самоанализом и покаянием. Верующий, по сути, отдаёт духовный отчёт за все свои слова, мысли и поступки за прошедший год, принимая решение, как исправить допущенные ошибки.

Иудеи верят, что заслуживают второй шанс исправится в наступившем году / segodnya.ua

Вера же в то, что Бог может желать всем лишь добра и благополучия, и что каждый заслуживает второй шанс исправиться, превращает дни Рош ха-Шана в светлый праздник.

Празднование Рош ха-Шана: традиции и обряды

В первый вечер Рош ха-Шана иудеи приветствуют друг друга пожеланием быть вписанным в «Книгу жизни».

В оба же дня евреи не работают, ходят в синагогу, чтобы молиться, а также слушать священные звуки шофара (бараний рог). Это глубоко символичное действо для каждого верующего иудея.

В Новый год иудеи молятся и слушают священные звуки шофара / share.america.gov

Согласно одному из толкований обряда, считается, что звук шофара призывает верующих на Божий суд. Другое же толкование гласит, что звуки шофара достигают небес и сбивают с толку дьявола, который докладывает Богу о грехах людей.

Еще один обряд, связанный с еврейским Новым годом, – ташлих – символизирует избавление от грехов уходящего года. Иудеи приходят на берег какого-либо водоема, молятся, высыпая при этом в воду крошки, будто скармливая свои грехи.

Также в Новый год они совершают ритуальные жертвоприношения и обязательно собираются за праздничным столом.

Праздничная трапеза: что можно/нельзя подавать на стол

У иудеев во время праздничной трапезы принято обмакивать благословленный круглый хлеб халу в мёд, чтобы наступающий год был сладким. Пожелание сладкого года является частью традиционного новогоднего поздравления.

Традиционным фруктом считается гранат. Но в регионах, где гранаты не росли, их заменяли яблоками.

Кроме того, на праздничный стол евреи подают рыбу, и непременно с головой, чтобы, как говорится: «быть в голове, а не в хвосте». Тем более название праздника Рош ха-Шана буквально значит «голова года».

Не едят иудеи в праздничные дни кислую и горькую пищу / kalipsoua.com

Подают еще нарезанную кружками морковь, напоминающую золотые монеты, ведь считается, что в дни Нового года определяется, в том числе, и материальное благосостояние человека на будущий год.

Исключают же из перечня праздничных блюд горькую и кислую пищу, чтобы в наступающем году не было горестей и бед. Не принято также есть орехи, потому что числовое значение слова «орех» на иврите равно числовому значению слова «грех». А о грехе в это время упоминать категорически запрещено.

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Теги: #празднование#традиции#еврейский новый год#Рош Ха-Шана