В Одессе введут особый режим

СБУ просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

В Одессе 27 сентября из-за проведения антитеррористических учений в части города введут особый режим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, 27 сентября координационная группа Антитеррористического центра при УСБУ в Одесской области будет проводить антитеррористические учения.

«В масштабных тренировках, условия которых будут максимально приближены к реальным, примут участие подразделения ряда ведомств», - сказано в сообщении.

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В частности, будут задействованы сотрудники СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как отмечается, на период проведения учений на отдельных территориях города введут особый режим, что предполагает ограничение или запрет движения автотранспорта и пешеходов. Кроме того, будет осуществляться проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, автомобилей и тому подобное.

СБУ просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

В частности, проведение учений запланировано на территории Южной исправительной колонии №51, которая расформирована после бунта заключенных.