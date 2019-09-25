Подозреваемых во взяточничестве сотрудников Института рака арестовали (видео)

Заведующему отделением и врачу-онкологу следователи полиции Киева недавно сообщили о подозрении за требование оплаты медикаментов, которые предоставляются пациентам бесплатно.

Двоих сотрудников Национального института рака взяли под стражу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что следователи столичной полиции при оперативном сопровождении сотрудников киевского управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры Киева задокументировали противоправную деятельность двух сотрудников Национального института рака.

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«Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таким случаям. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1 тыс. 500 до 18 тыс. грн», - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Так, следователи столичной полиции сообщили заведующему отделением о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191 (Организация незаконного требования оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно) Уголовного кодекса Украины.

Согласно сообщению, врача-онколога подозревают в незаконном требовании оплаты за оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, что предусмотрено ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

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"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере более 160 тыс. 560 гривень каждому", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 августа в полиции заявили, что врачей Национального института рака Минздрава уличили в вымогательстве взяток от онкобольных, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов. В тот же день в институте прошли обыски. По данным полиции, суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тыс. до 70 тыс. грн, а суммы «откатов» за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных соглашений.

В администрации Национального института рака, в свою очередь, заявили, что информация полиции о вымогательстве взяток врачами учреждения за победу в тендерах по закупке лекарств является искаженной и «не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства». В учреждении заверили, что способствуют правоохранителям в расследовании возможных злоупотреблений должностными лицами института при закупке и распределении медицинских препаратов для лечения онкобольных.

17 сентября прокуратура города Киева сообщила о подозрении заведующему поликлиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу в завладении средствами онкобольных граждан.

В ходе досудебного расследования следствием установлено, что заведующий поликлиническим отделением института совместно с врачом-онкологом «организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь».

По данным следствия, указанные должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно.

По уголовному производству установлены семь потерпевших, которым нанесен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. грн. Правоохранителями принимаются меры по установлению других потерпевших.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Управление внутреннего аудита под непосредственным контролем министра проверит деятельность института с 1 января по 20 сентября 2019 года.