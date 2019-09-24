Прокуратура Польши подозревает экс-жену главы Нацполиции Князева в отмывании денег

Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег.

Окружная прокуратура Замостье подтвердила факт задержания на границе с Польшей трех украинцев, которые пытались ввезти в Польшу 500 тысяч евро без декларирования.

Незадекларированные деньги обнаружили польские пограничники, сообщил пресс-секретарь окружной прокуратуры Артур Шикула, передает Польское радио.

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"Задержаны четыре человека в связи с подозрением в совершении преступления по отмыванию грязных денег. Следствие по этому делу ведет окружная прокуратура в Замостье", - говорится в сообщении.

По его словам, задержание прошло в субботу, 21 сентября, на пункте пропуска "Гребенне - Рава-Русская". Пограничники задержали трех граждан Украины и одного гражданина Хорватии. Учитывая интересы следствия, польская прокуратура не разглашает фамилий задержанных и не подает дополнительных подробностей по этому делу.

Как известно, в СМИ появилась информация, что бывшую жену Князева задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тыс. евро.