"Ждем выводы СБУ": в СНБО разъяснили ситуацию насчет возможных санкций против "112" и "NewsOne"

В СНБО разъяснили ситуацию относительно сообщения в СМИ о том, что в отношении этих телеканалов санкции вводиться не будут.

Совет национальной безопасности и обороны ожидает выводы Службы безопасности Украины относительно деятельности телевизионных каналов «112 Украина» и NewsOne, на основании которых и будет принято решение о наложении санкций на эти телеканалы.

Об этом говорится в разъяснении Аппарата СНБО относительно сообщений в СМИ о том, что якобы СНБО не будет вводить такие санкции.

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В СНБО отмечают, что в ответе Аппарата на запрос одного из СМИ говорилось о том, что предложения Верховной Рады по применению санкций, внесенные постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года №2589-VIII «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)», были рассмотрены на заседании СНБО еще 19 марта этого года.

«СНБО Украины поручил Службе безопасности Украины завершить проверку юридических лиц, перечисленных в приложении 1 к указанному выше постановлению Верховной Рады, относительно деятельности, которая дает основания для применения к ним ограничительных мер, предусмотренных законом Украины «О санкциях». На сегодняшний день Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ожидает выводы национальной спецслужбы для принятия окончательного решения», - информирует аппарат СНБО.

Также отмечается, что вопрос введения санкций против названных телеканалов СНБО в последнее время не рассматривал, и, соответственно, никаких решений не принимал.

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne.

8 июля исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами «112 Украина» и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО «Промсвязьбанк», через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, СБУ и Нацполиции по «обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова».