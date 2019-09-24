Жена крымского политузника Бекирова: единственным способом общения с мужем остаются письма

Почти пять месяцев жены фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" просят разрешить звонок или свидание с мужьями, однако регулярно получают отказы.

Халиде Бекирова, супруга фигуранта второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир", гражданского журналиста Ремзи Бекирова заявляет, что единственным способом общения с мужем остаются письма.

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Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

"Регулярно мне приходят отказы на мои заявления на свидания. Уже целая стопка отказов. Причем, отказы никак не обоснованы. А муж регулярно писал заявления на свидания и звонки. Ему не приходят ни отказы, ни разрешения. Заявления просто игнорируются", - подчеркнула она.

По словам Бекировой, на данный момент единственным способом общения с мужем остаются письма.

"Никогда не думала, что вернемся в XX век и будем ждать с нетерпением каждый конверт. Правда, порой письма могут идти месяц, а некоторые письма просто не доходят", - добавила она.

Как сказала Бекирова, письма, которые отправляют в СИЗО, должны быть исключительно на русском языке - крымскотатарский, украинский, английский или любой другой язык цензура не пропускает.

"С остальными женами из второй симферопольской группы мы постоянно держим связь. Еще ни от кого не слышала, чтобы дали разрешение на звонок или свидание", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября.

23 сентября 15 фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для опознания засекреченным свидетелем.