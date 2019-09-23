Секретные "свидетели" кочуют из одного "дела Хизб ут-Тахрир" к другому – адвокат

По данным защиты, секретный свидетель в деле второй бахчисарайской группы является также секретным свидетелем и по делу второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Секретные свидетели "кочуют" из одного "дела Хизб ут-Тахрир" в другое.

Об этом в комментарии УНИАН заявила адвокат Лиля Гемеджи, которая представляет интересы крымских татар.

Она напомнила, что после ареста фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" вывезли из Крыма в российские СИЗО (в Ростов-на-Дону, Шахты и Таганрог), однако через некоторое время крымских татар стали группами направлять обратно в следственный изолятор Симферополя.

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По данным адвоката, это делалось для того, чтобы следователи ФСБ могли проводить с ними следственные действия, одно из которых - так называемое опознание секретными свидетелями.

Гемеджи рассказала, что данную процедуру уже провели в отношении части фигурантов дела.

"У нас есть достаточные данные полагать, что так называемые секретные свидетели кочуют из одного уголовного дела в другое. Сейчас есть, скажем так, не подтвержденные данные о том, что секретный свидетель по делу второй бахчисарайской группы является также секретным свидетелем и по делу второй симферопольской группы", - отметила она.

Адвокат подчеркнула, что наличие секретных свидетелей и проведение опознания с большим количеством нарушений дает возможность следствию формировать необходимые доказательства вины крымских татар, а также "сшивать дело белыми нитками, подшивая как можно больше листов, которые не имеют никаких прямых доказательств вины".

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ.

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября.

23 сентября пятнадцать фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для опознания засекреченным свидетелем.