Около 10 тысяч силовиков взяли под охрану более 3 тысяч стратегических объектов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в формате селекторного совещания под председательством премьер-министра Арсения Яценюка сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Взято под охрану более 3 тыс. 300 объектов инфраструктуры. К охране привлекаются в среднем круглосуточно около 10 тыс. сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Нацгвардии", - заявил Аваков.

По словам министра, объекты атомных электростанций Украины взято под усиленную охрану, на АЭС организовано дежурство оперативных групп.

"На всех АЭС организовано дежурство оперативных групп ... Осуществляется постоянный мониторинг обстановки вокруг объектов, в пределах санитарно-технической защитной зоны и в городах-спутниках в районе АЭС, ужесточен пропускной режим и ограничен доступ посетителей на территорию станций", - сообщил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что уже почти месяц военнослужащие Национальной гвардии Украины несут службу по охране газораспределительных станций, расположенных в зоне АТО.