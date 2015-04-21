В Харькове возбудили дело по факту подрыва камуфлированного внедорожника

По данным милиции, этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, следователи квалифицировали действия неизвестных злоумышленников по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом").

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Следственно-оперативная группа милиции устанавливает обстоятельства происшествия, эксперты выясняют причины взрыва. Досудебное расследование продолжается.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что внедорожником Opel Frontera, который неизвестные подорвали сегодня, 21 апреля, около 4:00, пользовался капитан Национальной гвардии Украины, который проходит службу в харьковской воинской части №3005.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня ночью неизвестные взорвали автомобиль, выкрашенный в защитные цвета.