Суд оправдал Ландика в деле об избиении девушки в луганском ресторане

Об этом говорится в решении суда, которое было вынесено еще 4 февраля 2015 года, но о нем Марии Коршуновой стало известно только сегодня, сообщает ТСН.uа. В решении суда говорится, что при вынесении приговора Ленинским районным судом Луганска 19 января 2012 года была допущена ошибка, которая повлияла на судебный вердикт.

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"Так, согласно приговору суда ОСОБА_1 (Роман Ландик) признан виновным в совершении в ночь на 4 июля 2011 года в клубе "Баккара" г. Луганск хулиганства - грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью и связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия", - говорится в решении суда в Сватово.

В постановлении также сообщается, что Коршунова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2:30 4 июля 2011 года "создала конфликт в помещении клуба "Баккара", в ходе которого сначала сбросила со стола стакан с жидкостью и облила ею Ландика, а когда тот потребовал от нее извинений, выплеснула в его лицо водку, после чего, использовав сближение экс-депутата с ней, стеклянным графином, который до этого заранее подготовила для нанесения удара и причинения телесных повреждений, нанесла ему удар по голове".

Кроме того, суд пришел к выводу, что после нападения Коршуновой Роман Ландик, "находясь в состоянии необходимой обороны, применил силу к прекращению ее противоправных действий и последующего правомерного задержания и передачи Коршуновой органам правопорядка как лица, совершившего преступление". По мнению судьи Сватовского районного суда, это обстоятельство не было принято во внимание. При этом в решении суда сообщается, что установлены экспертные исследования и записи камер видеонаблюдения клуба "убедительно доказывают, что применяя силы к Коршуновой, а также лиц, которые пытались помешать задержанию Коршуновой, Ландик находился в состоянии необходимой обороны, а также задерживал Коршунову как лицо, которое совершило противоправные действия в отношении него". Таким образом, суд считает, что действия Романа Ландика не нарушали общественный порядок из мотивов. В решении суда говорится, что на заседание Мария Коршунова и ее защита не явились.

"Приговор Ленинского районного суда Луганска от 19 января 2012 года по уголовному делу №1-1201/2011, согласно которому ЛИЦО_1 (Роман Ландик) был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 296 Уголовного кодекса и приговорен к 3 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 75 Уголовного кодекса освобожден от отбывания основного наказания, если он в течение испытательного срока - двух лет - не совершит нового преступления - отменить. Оправдать ЛИЦО_1 и признать его невиновным в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса", - говорится в постановлении суда.

Кроме того, производство по уголовному делу по обвинению экс-депутата суд постановил закрыть в связи с отсутствием уголовного преступления.

Напомним, 19 января 2012 года Ландика признали виновным в избиении девушки в июле 2011 года в ресторане "Баккара" и вынесли приговор: 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. С тех пор Роман Ландик неоднократно пытался опротестовать решение суда.