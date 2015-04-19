В Украину идут заморозки и мокрый снег

Как сообщает Укргидрометцентр, ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, в западных и Житомирской областях местами заморозки 0-3, температура днем 5-10 градусов тепла; в южной части ночью 3-8 градусов тепла, днем 9-14 градусов.

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В Киеве - небольшой дождь, температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 7-9.

В понедельник, 20 апреля, временами дожди, ночью в западных и северных областях местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6 градусов тепла. В Киеве 20 апреля временами дожди, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 7-9.