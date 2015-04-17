Кабмин утвердил план по техническому обустройству границы с РФ

Об этом сообщил советник премьер-министра Даниил Лубкивский. "Правительство утвердило план мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО, и АР Крым", - сказал Даниил Лубкивский.

Читайте также"Укроборонпром" разработал проект системы защиты границы

Он отметил, что работу по обустройству границ будет координировать администрация Государственной пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Госпогранслужба заявила о получении первых 10 млн грн на инженерное обустройство в Харьковской области границы с Россией.

18 марта Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства линии безопасности на границе. Инженерное обустройство границы с РФ начнется с Харьковской, Сумской, Черниговской и части Луганской области.