"Укроборонпром" разработал проект системы защиты границы

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна. Как отметили в пресс-службе, данный проект уже представлен на оценку Государственной пограничной службе.

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"Ключевые задачи новой системы: невозможность проникновения отдельных лиц, круглосуточный мониторинг состояния пограничной полосы, заблаговременное выявление и оповещение о надземных летающих аппаратах, а также их уничтожение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все боевые модули системы будут оснащены системами кругового обзора и будут иметь дистанционное управление.

Как подчеркнули представители концерна, главной задачей, поставленной перед разработчиками новой системы, было обеспечение безопасности и сохранение жизней украинских военных.

В разработке проекта были задействованы "Черниговский завод радиоприборов", "Укрспецтехника" и завод "Ленинская кузня".