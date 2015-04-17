"Укроборонпром" разработал проект системы защиты границы
Государственный концерн "Укроборонпром" подготовил проект комплексной автоматизированной системы защиты государственной границы.
Об этом сообщила пресс-служба госконцерна. Как отметили в пресс-службе, данный проект уже представлен на оценку Государственной пограничной службе.
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"Ключевые задачи новой системы: невозможность проникновения отдельных лиц, круглосуточный мониторинг состояния пограничной полосы, заблаговременное выявление и оповещение о надземных летающих аппаратах, а также их уничтожение", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все боевые модули системы будут оснащены системами кругового обзора и будут иметь дистанционное управление.
Как подчеркнули представители концерна, главной задачей, поставленной перед разработчиками новой системы, было обеспечение безопасности и сохранение жизней украинских военных.
В разработке проекта были задействованы "Черниговский завод радиоприборов", "Укрспецтехника" и завод "Ленинская кузня".