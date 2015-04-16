Пограничники пообещали до конца апреля обустроить первый участок границы с РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Он напомнил, что Кабинетом министров был утвержден план мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы РФ и административной границей с временно оккупированным Крымом.

По словам Слободяна, план содержит уточненную систему сооружений, фортификационных и технических средств. План должен быть реализован в три этапа в течение 2015-2018 годов и будет стоить более 4,1 млрд грн. "В настоящий момент продолжается согласование технических вопросов инженерных работ на местности... Мы планируем завершить обустройство на первом участке до конца месяца", - отметил Слободян, не уточнив, однако, о каком именно участке идет речь.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля Госпогранслужба заявила о получении первых 10 млн грн на инженерное обустройство в Харьковской области границы с Россией.

18 марта Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства линии безопасности на границе.

Инженерное обустройство границы с РФ начнется с Харьковской, Сумской, Черниговской и части Луганской области.