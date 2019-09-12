Ученый предупредил о серьезной опасности для Крымского моста

Ученый предположил, что одновременное движение двух поездов по мосту – в одну и в другую сторону – будет запрещено из-за опасной нагрузки на мост.

Особые меры контроля состояния путей, которые предпринимаются в ходе строительства железнодорожной ветки Крымского моста, могут свидетельствовать о том, что в России допускают просадку конструкции.

Об этом заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает "Обозреватель".

"Сейчас все перестраховываются, потому что, если состав слетит с рельс, Путин всем снесет голову", – сказал он.

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По его словам, движение железнодорожных составов по Крымскому мосту несет реальную угрозу для этого сооружения. Поэтому необходимо "следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс".

Медовар предположил, что будет оцениваться и "максимальный вес состава, который может пропустить этот железнодорожный путь, чтобы не было никаких прогибов".

Ученый предположил, что одновременное движение двух поездов по мосту – в одну и в другую сторону – будет запрещено из-за опасной нагрузки на мост.

"Они будут делать всё, что можно, чтобы мост не рухнул", – резюмировал гидрогеолог.

Как сообщалось, на незаконно построенном Крымском мосту начали устанавливать системы автоматического контроля и управления движением поездов.