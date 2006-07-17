Аварийно остановлен второй блок Южно-Украинской АЭС

Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС заглушен действием первого комплекса защиты в 06:13, сообщает "Энергоатом". Реакторная установка находится в горячем режиме. Причины срабатывания защиты выясняются.

На атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. За минувшие сутки станции выработали 238,31 млн кВт/ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС находится в пределах нормы.

РБК