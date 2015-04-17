До попадания в плен Савченко никогда раньше не была в России - адвокат

Украинская летчица Надежда Савченко до плена в российском СИЗО никогда в жизни не была в России.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН заявив адвокат Савченко Марк Фейгин.

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"Никогда в своей жизни, до 23 июня, когда ее перевезли из Луганска, с базы батальона "Заря", передали российским спецслужбам, ФСБ, она никогда не бывала в России. Для нее это было познание через тюрьму", - заявил он.

Адвокат добавил, что для его подзащитной это были неприятные впечатления. Фейгин заметил, что раньше Савченко была резкой и нетерпимой, она не могла долго ждать. А сейчас набралась терпения.