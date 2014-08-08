The Washington Post: Непокорная Надя Савченко, захваченная украинская летчица, вдохновляет свой народ

Один из мятежников, который допрашивал лейтенанта Надежду Савченко, старался изо всех сил выведать информацию у нее. Как и многие другие до него, он недооценил ее мужество, пишут Кэрол Морелло и Майкл Бирнбаум в своей статье, которая называется «Непокорная Надя Савченко, захваченная украинская летчица, вдохновляет свой народ», опубликованной в американской газете The Washington Post.

На видео, которое было сделано во время допроса и выложено на YouTube, видно, как мимолетная улыбка появилась на лице Надежды, пилота украинской армии, когда один из пророссийских сепаратистов потребовал детальную информацию об украинских войсках: Сколько частей? Какое оружие и бронетехника? Кто именно борется против нас?

«Я думаю, что вся Украина», – ответила Савченко, прикованная наручниками к ярко-желтому стулу, заявив, что она не расскажет ничего из того, что могло бы навредить её стране.

Это видео, снятое на следующий день после того как она была захвачена 18 июня, превратило 33-летнюю Надежду Савченко в национальный символ непокорности Украины и стало воплощением эволюции роли женщин в обществе.

От президента Петра Порошенко до девушек и молодых женщин, которые говорят, что Савченко вдохновляет их, вся Украина следит за странными поворотами её судьбы и требует освободить её из российской тюрьмы, куда она попала при загадочных обстоятельствах.

Её обвиняют в соучастии в убийстве российских тележурналиста и звукорежиссера 17 июня. Они погибли во время минометного обстрела контрольно-пропускного пункта повстанцев возле Луганска, где Савченко помогала обучать добровольцев из украинских батальонов. Прокуроры говорят, что она точно указала координаты для нападения. Она говорит, что не знала, как это сделать.

На прошлой неделе российский суд постановил, что Савченко не была похищена и привезена в Россию, чтобы предстать перед судом, как она сама утверждает, а была «найдена» на территории страны после того как перешла через границу, притворившись беженкой, утверждают прокуроры. Семья Савченко наняла для нее известного адвоката, который ранее работал с девушками из российской оппозиционной панк-группы Pussy Riot.

Украинцы запустили кампанию, которая называется #SaveOurGirl, чтобы общественность могла следить за тем, что происходит с Надеждой.

«Она наша Жанна д'Арк», – сказал Валерий Рябых, военный эксперт журнала Defense Express.

Все больше женщин идут на войну

В стране, где по-прежнему считается, что большинство женщин должны поддерживать чистоту в доме и готовить для своих семей, война против сепаратистов на востоке Украины привлекает небольшое, но растущее число женщин на поле боя.

Женщины идут добровольцами на фронт. Семь женщин служат в батальоне «Шахтерск», который сейчас находится в гуще боевых действий под Донецком. В прошлом месяце, перед тем как войска были развернуты там, женщины готовились к бою в лагере под Днепропетровском.

Женщины говорили при условии, что их полные имена не будут названы. Некоторые из них сказали, что их семьи были против, чтобы они участвовали в боевых действиях.

«Я гражданка Украины», – сказала 18-летняя Искра, одетая в камуфляж и черные сапоги. «Я понимаю, что несу ответственность за каждого, чтобы принимать участие в боях». «Искра» – это боевой псевдоним девушки, она сказала, что ходила на охоту вместе со своей семьей еще с 11 лет.

Чтобы записаться в батальон, она оставила свою семью, молодого человека и свою учебу в лингвистическом университете в Черкасской области. Ее мать узнала, что дочь вступила в ряды военных только когда позвонили из университета и сказали, что девушка не закончила семестр. Каждый раз, когда она разговаривает со своей семьей, они просят: «Пожалуйста, вернись», – сказала Искра.

«Я понимаю, что убивать другого человека очень тяжело, но война есть война», – сказала она. «Я думаю, что женщины более устойчивы к стрессу, чем мужчины. Они готовы стрелять в гражданских, если это необходимо».

Некоторые женщины смеялись, когда рассказывали о том, как к ним относятся мужчины в батальоне.

«Конечно, ребята не забывают о том, что мы женщины», – сказала Юлия, 22-летняя девушка из города Торез, в котором также велись бои. «Они обращаются с нами должным образом. Ребята флиртуют с некоторыми из девушек, но правила одинаковые для всех. Они заставили меня сделать 20 отжиманий, когда я опоздала на построение».

Татьяна Рычкова, бывший пекарь из Днепропетровска, занимается поставкой средств, необходимых бойцам украинской армии, таких как бронежилеты и шлемы. Она начала заниматься этим еще в марте, после того как десантная бригада, в которой служит её муж, была дислоцирована в Донецке, и женщина увидела, что у них не было провизии.

«В течение первой недели, которую они провели в Донецке, у них не было ни еды, ни воды», – сказала она.

Теперь, по ее словам, она тратит пару дней в неделю на сбор всего необходимого на западе страны, а остальные дни она доставляет все это на передовую.

«Я пробираюсь туда через поля, если там нет мин», – сказала она.

Савченко против сексизма

Немногие женщины боролись также как Савченко, за то, чтобы попасть на фронт.

Дочь инженера-механика и швеи, она все детство возилась со старыми мотоциклами. Три раза она пыталась поступить в украинский университет ВВС. Три раза ей отказывали, потому что туда не принимают женщин, сказала её мать, Мария, которая убеждала дочь стать модельером.

В конце концов, Савченко разрешили служить в армии. Она стала десантником и была единственной женщиной в украинской миротворческой миссии в Ираке в 2005 г. По возвращении она обратилась к министру обороны, чтобы ей дали возможность сдать вступительные экзамены в университет ВВС.

«Ее целью было стать пилотом реактивного самолета», – сказала, ее младшая сестра, 31-летняя Вера Савченко. «Это было её страстью».

На этот раз, с четвертой попытки, её приняли. После окончания университета в 2009 г. она вернулась в армию в качестве штурмана вертолета и наводчика.

Когда украинские военные вступили в войну против сепаратистов этой весной, неоднократные просьбы Савченко отправить её на фронт были проигнорированы, сказала Вера, которая отметила, что ее сестра думала о том, чтобы отказаться от поиска возможностей летать на коммерческих самолетах.

В начале июня Савченко взяла отпуск, чтобы помочь обучать добровольцев батальона «Айдар».

Захват в плен и сила духа

Вера Савченко приехала навестить сестру, но все закончилось тем, что ей пришлось везти Надю к месту засады, где нужно было спасти нескольких человек из батальона. Они разделились. Когда Вера вернулась после того как забрала некоторых раненых в тыл, Надежда пропала.

Она отчаянно набирала номер телефона сестры, пока мужской голос не ответил: «Бойня».

Вера сказала, что она пыталась договориться об освобождении сестры, и один раз её саму захватили повстанцы, но отпустили, пообещав, что ее сестра скоро вернется.

Но этого не произошло.

Задержание Савченко, по-видимому, не смогло подавить её непокорность. 9 июля она дала интервью в тюремной камере в России репортеру LifeNews, частного телеканала, который имеет тесные связи с российскими спецслужбами.

«Мне легче умереть в Украине, чем жить в России», – сказала она.

А 17 июля в письме, которое она передала через своих адвокатов Петру Порошенко, она заверила его: «Я выдержу!»