Исполком ЮНЕСКО принял резолюцию о мониторинге ситуации в аннексированном Крыму

Об этом говорится в сообщении посольства Украины во Франции. «Только в Париже во время заседания 196-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО была принята резолюция о продолжении мониторинга ситуации в Крыму (Украина). Крым - это Украина!»,- отмечается в сообщении.

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Как сообщил в соцсети народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, резолюция, предложенная постоянным представительством Украины в ЮНЕСКО, была поддержана 19 странами, в том числе - Францией, США, Японией, Мексикой, Албанией, Италией и другими.

«Голосование состоялось, даже несмотря на то, что днем ранее россияне распространили среди представительств всех стран в ЮНЕСКО листовку на 8-ми страницах о том, как якобы “хорошо и радостно живется на оккупированной территории”»,- написал Мустафа Джемилев.

Он отметил, что «сегодня во время обсуждения проекта постановления представители Российской Федерации стали углублять дискуссию и не стали озвучивать свои лживые данные о ситуации в Крыму».

По его словам, согласно документу, ЮНЕСКО поможет в организации конференции с участием представителей стран-членов организации по освещению положения дел в Крыму в различных отраслях: в отношении культурного наследия, образования, языковой политики, свободы СМИ и безопасности журналистов.

«Собственно, на этой конференции у нас будет больше возможностей рассказать о ситуации, сложившейся в оккупированном Крыму. А по ее результатам, надеемся, уже будет разработан более четкий план координации действий, по которому ЮНЕСКО сможет мониторить положение дел в Крыму», - добавил Мустафа Джемилев.