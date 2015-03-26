Начало активного строительства "стены" на границе с Россией запланировали на апрель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Сейчас для всех отрядов, охраняющих российско-украинскую границу и административную границу с временно оккупированным Крымом, разработаны технические задачи инженерного обустройства, и эти планы переданы проектному институту, который, в свою очередь, обобщит их и в установленном порядке представить на рассмотрение Кабмина .

В то же время, в соответствии со сметой, первые средства на инженерное обустройство в объеме 10 миллионов гривень на этой неделе уже поступили в Администрацию Госпогранслужбы. Это даст нам возможность уже в начале апреля возобновить активную фазу инженерных работ непосредственно на границе », - сказал Слободян.

По его словам, в первую очередь, инженерное обустройство будет проводиться на участках границы, которые находятся под контролем Украины, - это часть Луганского и Харьковского отрядов ».

Слободян отметил, что инженерные и фортификационные сооружения, которые уже построены на участках Харьковского, Сумского, Луганского и Черниговского пограничных отрядов, органично входить в систему, которая будет строиться.

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В целом, по его словам, реализовать этот проект планируется в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Слободян сообщил, что на этот год на выполнение первой очереди инженерных работ по реализации проекта "Стена" предусмотрено 300 млн грн.

По его словам, в конце 2014 Госпогранслужба получила 235 млн грн для реализации проекта инженерного обустройства российско-украинской границы и административной границы с временно оккупированной АР Крым.

По словам Слободяна, в целом, из этих средств было использовано 163 млн.

"Эти средства были направлены, в том числе, на обустройство наших позиций в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений. Было оборудовано почти 50 блокпостов, закуплены станции связи, оборудованы места для проживания личного состава, модули для несения службы. Кроме того, велись работы и на других участках ", - прибавил он.

Слободян также отметил, что на данный момент за эти средства на украинско-российском участке оборудовано более 137 километров противотанковых рвов, более 86 километров инженерных заграждений, обновлено более 1000 километров контрольных полос и т.д.