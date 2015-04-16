Убийц журналиста Сергея Сухобока задержали

Убийство произошло на бытовой почве, сообщает пресс-служба МВД в городе Киеве.

Журналист жил на даче товарища на Русановских садах в Киеве и последние несколько месяцев конфликтовал с соседями. В вечер убийства двое агрессивно настроенных мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к Сухобоку выяснять отношения, после чего начали избивать журналиста - сначала в доме, потом на улице.

Читайте такжеУбит соучредитель сайта "Обком" - журналист Сергей СухобокОставив жертву умирать, преступники ушли пить дальше.

Работники милиции обнаружили подозреваемых по месту проживания. В присутствии понятых в доме изъяли их одежду с бурыми пятнами. Ее направили на экспертизу.

Следственным отделом Днепровского районного управления начато уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как сообщил на сайте Обком, сооснователем которого был Сухобок, главный редактор сайта Алексей Миронов, Сухобок жил в Киеве после того, как уехал из Донецка.

Прощание с журналистом пройдет в пятницу, 17 апреля.