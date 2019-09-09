Самый молодой экс-узник Кремля матрос Эйдер в госпитале сделал предложение девушке (видео)

Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до своего освобождения.

Самый молодой бывший пленник Кремля матрос катера «Бердянск» Андрей Эйдер просто в госпитале сделал предложение своей возлюбленной.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Романтический сюрприз для влюбленных готовила вся семья моряка. Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до увольнения.

Родня выбор Андрея поддержала, ведь встречается пара три года. Правда, свадьба планируется только следующим летом, так как невеста несовершеннолетняя.

Андрею всего 19 лет, а невесте Марине – 17 лет.

Как сообщал УНИАН, освобожденный 7 сентября из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер находится в больнице. По словам его отца Дмитрия Эйдера, сейчас моряк не может долго ходить из-за проблемы с ногой, но после лечения планирует продолжить службу.