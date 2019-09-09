В исправительном центре, куда этапировали Зайцеву, обнаружили нарушения

В исправительном центре обнаружен ряд нарушений.

Прокуратура Днепропетровской области выявила системные нарушения требований действующего законодательства в отношении осужденных Государственного учреждения "Покровский исправительный центр (№79)" со стороны администрации заведения - открыто уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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По результатом проведенной проверки соблюдения администрацией исправительного центра требований законодательства, которое регулирует вопросы трудовых правоотношений, прокуратурой установлен ряд нарушений, среди которых: трудоустройство осужденных при отсутствии паспорта, привлечение их к общественно полезному оплачиваемому труду без заключения срочного трудового договора, неуведомление территориальных органов Государственной фискальной службы о приеме работников (осужденных) на работу, отсутствие начисления единого социального взноса с заработной платы, превышение законодательно установленных размеров отчислений с заработной платы, и тому подобное.

Никопольской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту грубого нарушения требований трудового законодательства в указанном исправительном центре (ч.1 ст.172 УК Украины). Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Как сообщалось, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2 сентября.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, его защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.

Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову.

В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, длительность которого должен определить суд.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство против своего подзащитного.